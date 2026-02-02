TCMB’den iki yeni kredi kararı: Sınırlama getirildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikasını desteklemek ve makrofinansal istikrarı güçlendirmek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti.
Buna göre, yabancı para kredilerde sekiz haftalık dönemler için belirlenen büyüme sınırı yüzde 1'den yüzde 0,5'e düşürüldü. Ayrıca, tüketicilere tahsis edilen kredili mevduat hesapları için de sekiz haftalık dönemlerde yüzde 2 büyüme sınırı getirildi.
TCMB, bu adımla bankaların kredi büyümesini kontrol altına almayı ve finansal istikrarı korumayı hedefliyor.