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Giriş Tarihi: 23.09.2026 09:06 Son Güncelleme: 23.09.2026 09:38

TCMB’den ödeme kuruluşu Papel kararı: Elektronik para faaliyet izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine ilişkin izni iptal etti. 23 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Papel’in faaliyet izni sona erdi.

TCMB’den ödeme kuruluşu Papel kararı: Elektronik para faaliyet izni iptal edildi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), daha önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atanan Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin veren kararını iptal etti. 18 Eylül'de alınan karar, 23 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PAPEL'İN FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ

Papel'e elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesi için 27 Ekim 2022'de verilen faaliyet izni iptal edildi.

TCMB'nin iptal kararı, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet izninin iptaline ilişkin hükümler doğrultusunda alındı.

Böylece Papel, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösteremeyecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

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TCMB’den ödeme kuruluşu Papel kararı: Elektronik para faaliyet izni iptal edildi
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