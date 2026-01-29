TCMB’den ödeme ve elektronik para kuruluşlarına denetim: 7 izin iptali, 14 geçici durdurma

Bankanın ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, verimli ve hukuka uygun bir şekilde faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla denetim ve gözetim faaliyetlerine geçen yılda etkin bir şekilde devam ettiğinin bildirildiği duyuruda, şunlar kaydedildi:

"2025 yılında kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilen gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda mevzuata aykırı olduğu tespit edilen uygulamalar kapsamında 7 kuruluşun faaliyet izni iptal edilmiş, 14 kuruluşun faaliyet izni geçici olarak durdurulmuş, 12 kuruluşun kar payı dağıtımına Bankamızdan izin alma koşulu getirilmiştir. Ayrıca 6493 sayılı Kanunun 'Düzenleme ve kararlara uymamak' başlıklı 27'nci maddesi uyarınca 72 kuruluşa toplam 373 milyon 243 bin 560,30 lira tutarında idari para cezası uygulanmış, 29 kuruluşa ise uyarıda bulunulmuş, izinsiz ödeme hizmeti faaliyeti gerçekleştirdiğinden şüphelenilen kişi ve kuruluşlara yönelik 6493 sayılı Kanun kapsamındaki suçlar ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda, 331 dosyaya ilişkin olarak cumhuriyet başsavcılıklarına ve/veya mahkemelere yazılı başvuruda bulunulmuştur."