Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCMB'den Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım
Giriş Tarihi: 17.7.2024 18:07

TCMB'den Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım

Kur Korumalı Mevduat faizinde alt sınır, politika faizinin yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca yeni ve yenilenen KKM hesaplarına ek getiri ödemesi yapılamayacak.

AA
TCMB’den Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım

Kur Korumalı Mevduat'tan Türk Lirası mevduata geçişin desteklenmesi ve KKM hesaplarının azaltılmasına yönelik adımlar sürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara gönderdiği uygulama talimatıyla KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'inden yüzde 70'ine indirildi. Vade sonunda TCMB tarafından ödenecek kur farkı tutarı, politika faizi esas alınarak hesaplanmaya devam edilecek.

Ayrıca, yeni açılacak ve yenilenecek hesaplar için "ek getiri" adı altında herhangi bir ödeme yapılamayacağı bildirildi. Böylece KKM hesaplarında azalmanın hızlanması ve TL mevduatın payının artması bekleniyor.

Değişiklikler, 22 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak.

Daha önce KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı alt sınırı, yüzde 50 olan politika faizinin yüzde 80'i seviyesinde bulunan yüzde 40'a karşılık geliyordu. Yüzde 40 seviyesi, yeni uygulama talimatıyla yüzde 35'e indirildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB'den Türk lirası mevduatı destekleyecek yeni adım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA