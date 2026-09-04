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Giriş Tarihi: 4.09.2026 09:58

TCMB’den uzaktan kimlik doğrulamada yeni düzenleme: Biyometrik veri kullanılabilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme ve elektronik para kuruluşlarının uzaktan iletişim aracıyla müşteri kimlik doğrulamasında biyometrik veriler veya elektronik kimlik doğrulama özelliğine sahip kimlik belgelerinin kullanılmasına yönelik düzenleme yaptı.

AA Ekonomi
TCMB’den uzaktan kimlik doğrulamada yeni düzenleme: Biyometrik veri kullanılabilecek
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TCMB'nin "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ödeme ve elektronik para kuruluşları uzaktan iletişim aracı ile yürütülecek kimlik tespiti ve sözleşme ilişkisinin kurulması süreçlerinde kimliği tespit edilecek kişinin biyometrik verilerini kullanabilecek.

Uzaktan kimlik tespiti işlemlerinde daha önce sadece "belge" olarak yer alan ifade "kimlik belgesi" şeklinde değiştirilerek müşterilerin uzaktan iletişim aracı ile yürütülecek süreçlerine düzenleme getirildi.

Fotoğraf ve imza başta olmak üzere kimlik belgesinin ve kimlik belgesinde bulunan veri ve bilgilerin orijinallik, bütünlük, yıpranma ile tahrif edilme durumlarına ilişkin testlerin yapılması ve kimlik belgesinin ön ve arka yüzünün görsel ögeler yönünden kontrolü süreci kesintisiz şekilde kayıt altına alınacak.

Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerin kimlik tespiti Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği esasları dahilinde, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) 9303 sayılı standardına uygun, yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport kullanılmak suretiyle uzaktan kimlik tespiti yoluyla yapılacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RESMİ GAZETE #TCMB #TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

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TCMB’den uzaktan kimlik doğrulamada yeni düzenleme: Biyometrik veri kullanılabilecek
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