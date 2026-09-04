TCMB’den uzaktan kimlik doğrulamada yeni düzenleme: Biyometrik veri kullanılabilecek

Uzaktan kimlik tespiti işlemlerinde daha önce sadece "belge" olarak yer alan ifade "kimlik belgesi" şeklinde değiştirilerek müşterilerin uzaktan iletişim aracı ile yürütülecek süreçlerine düzenleme getirildi.

Fotoğraf ve imza başta olmak üzere kimlik belgesinin ve kimlik belgesinde bulunan veri ve bilgilerin orijinallik, bütünlük, yıpranma ile tahrif edilme durumlarına ilişkin testlerin yapılması ve kimlik belgesinin ön ve arka yüzünün görsel ögeler yönünden kontrolü süreci kesintisiz şekilde kayıt altına alınacak.