TEDAŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım Sektöründe "Vision Zero" Dönemini Başlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın himayelerinde, 16-17 Temmuz tarihlerinde TEDAŞ İstanbul Uluslararası Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen sempozyuma, Alman Kaza Sigortası Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Bağlı, ISSA Elektrik, Gaz ve Su Bölümü Başkanı Dr. Jens Juhling, Vision Zero Yönlendirme Komitesi Başkanı Helmut Ehnes, Alman Kaza Sigortası Kurumu Direktör Yardımcısı Dr. Sven Timm ve Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, 21 elektrik dağıtım şirketinin üst düzey yöneticileri, TEDAŞ çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve sektör temsilcileri katıldı.

YAPICI: "HİÇBİR İŞ, BİR İNSANIN HAYATINDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR"

Sempozyumun açılışında konuşan TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, elektrik dağıtım sektörünün yüksek risk barındıran stratejik bir alan olduğuna dikkati çekerek, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca yasal bir zorunluluk değil, insan hayatına verilen değerin en somut göstergesi olduğunu söyledi.

ISSA'nın yıllara dayanan tecrübesiyle Türkiye'nin dinamik ve güçlü elektrik dağıtım sektörünü aynı platformda buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Genel Müdür, sempozyumun sektörün güvenlik kültürüne önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Elektrik dağıtım çalışanlarının yılın her döneminde, zorlu coğrafi ve iklim koşullarında kesintisiz enerji arzını sağlamak için büyük fedakârlıkla görev yaptığını belirten Yapıcı, şöyle konuştu:

"Direk tepelerinde, trafo merkezlerinde, yer altı kablo şebekelerinde ya da yüksek gerilim hatlarında görev yapan her bir çalışma arkadaşımız bizim için sadece bir çalışan değildir. Onlar; bir annenin evladı, bir çocuğun babası, bir ailenin umudu ve bu ülkenin görünmeyen kahramanlarıdır."

TEDAŞ'ın sektörde güvenlik kültürünün gelişmesine öncülük ettiğini belirten Genel Müdür, İstanbul Uluslararası Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi'nde yürütülen eğitimlerle elektrik dağıtım sektörünün insan kaynağını uluslararası standartlarda yetiştirmeyi sürdürdüklerini söyleyerek şunları kaydetti:

"Sektörümüze yönelik olarak yılda ortalama 8 bin kişiye eğitimler veriyor, bu eğitimleri iş güvenliği programlarıyla destekliyoruz. Eğitimlerimizin verimliliğini artırmak amacıyla programlarımızı TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi ve sanal gerçeklik teknolojileriyle zenginleştiriyoruz. Bununla da yetinmeyerek sektörümüzün uluslararası standartları yakalaması adına 'Canlı Bakım' uygulamalarını hayata geçirmek için yoğun çaba gösteriyoruz. Bu uygulamayla çalışan güvenliğini en üst düzeye çıkarırken elektrik kesintilerini azaltmayı, hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyoruz."

JUHLİNG: "TÜRKİYE, VİSİON ZERO YOLCULUĞUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI"

ISSA Elektrik, Gaz ve Su Bölümü Başkanı Dr. Jens Juhling ise TEDAŞ iş birliğiyle Türkiye'de gerçekleştirilen Vision Zero Sempozyumu'nun, elektrik dağıtım sektöründe güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması açısından önemli bir başlangıç olduğunu söyledi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticilerini ve iş güvenliği profesyonellerini aynı platformda görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Juhling, Türkiye'nin Vision Zero yaklaşımını kararlılıkla sahiplenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Juhling, "Bu girişimin Türk enerji sektöründe güçlü bir kararlılık ve uzun vadeli sürdürülebilirlik anlayışıyla uygulanacağına inanıyorum. Birlikte güçlü bir güvenlik kültürü oluşturuyoruz'' dedi. Vision Zero yaklaşımının temelini oluşturan "7 Altın Kural" modelinin; liderlik, risk ve tehlikelerin belirlenmesi, hedeflerin oluşturulması, güvenli sistemlerin kurulması, teknolojinin etkin kullanılması, çalışan yetkinliğinin geliştirilmesi ve insan odaklı yaklaşım esaslarına dayandığını belirten Juhling, bu kuralların başarıya ulaşmada en önemli yol haritası olduğunu ifade etti.

TEDAŞ'ın Vision Zero ailesine katılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Juhling, "İş yerlerinde daha fazla güvenlik, sağlık ve refah için artık birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanarak sempozyumun gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı TEDAŞ' a ve görev alan diğer tüm ekibe teşekkür etti.

ERDOĞAN: "İŞ GÜVENLİĞİ BİR MALİYET DEĞİL, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN TEMELİDİR"

Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan da elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca yasal yükümlülük olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, güçlü bir güvenlik kültürünün kaliteli ve sürdürülebilir hizmet anlayışının temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Erdoğan, "İş sağlığı ve güvenliği bir maliyet değil, insan hayatına yapılan en değerli yatırımdır. Güvenliği kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirdiğimizde yalnızca çalışanlarımızı değil, hizmet kalitemizi ve operasyonel başarımızı da korumuş oluruz." dedi.

Vision Zero yaklaşımının sektör için önemli bir yol haritası sunduğunu belirten Erdoğan, elektrik dağıtım şirketleri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasının iş güvenliği performansını daha da ileriye taşıyacağını söyledi.

TEDAŞ ile ISSA iş birliğinde düzenlenen sempozyumun sektör adına önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Erdoğan, 21 elektrik dağıtım şirketinin aynı hedef etrafında buluşmasının, Türkiye'de ortak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması açısından güçlü bir irade ortaya koyduğunu kaydetti.

ULUSLARARASI DENEYİMLER PAYLAŞILDI

İki gün süren sempozyum kapsamında; liderlik, risk ve tehlike yönetimi, güvenlik, sağlık ve çalışan refahı, yüklenici yönetimi, yol güvenliği, dijital medyanın iş güvenliğindeki rolü, yapay zekâ uygulamaları, Almanya ve dünyadaki Vision Zero örnekleri ile elektrik dağıtım sektöründeki iyi uygulamalar ele alındı.

Sempozyumun sonunda, elektrik dağıtım sektöründe güvenlik kültürünün güçlendirilmesi, risklerin proaktif yaklaşımla yönetilmesi, çalışan katılımının artırılması ve uluslararası bilgi paylaşımının geliştirilmesi yönünde ortak irade ortaya konuldu.

TEDAŞ ile ISSA arasındaki iş birliğinin eğitim, teknik kapasite geliştirme ve ortak projelerle güçlendirilerek sürdürülmesi konusunda görüş birliğine varılırken, sempozyumun; Türkiye'de 21 elektrik dağıtım şirketinde Vision Zero konseptinin oluşturularak elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği standartlarının daha da yükseltilmesine önemli katkı sunacağı vurgulandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör