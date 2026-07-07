TEFAS’ta önemli değişiklik! Fon alım satım işlemlerinde yeni dönem başladı

Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nun (TEFAS) işleyişini güçlendirmek amacıyla netleştirme, takas ve alacak dağıtım süreçlerinde değişikliğe gitti. Kurumun internet sitesinde yayımlanan düzenlemeye göre, TEFAS'ın kurulduğu günden bu yana büyüyen ve çeşitlenen fon ekosistemi dikkate alınarak operasyonel süreçler yeniden düzenlendi.
Yeni uygulamayla birlikte üyeler, platformdaki nakit borç ve alacak durumlarını hem Fon Dağıtıcı Kurum (FDK) sıfatıyla ilettikleri talimatlar hem de operatörü oldukları fonlar bazında ayrı ayrı takip edebilecek.
NAKİT VE FON İŞLEMLERİ AYRI AYRI İZLENECEK
Düzenleme kapsamında fon payı ile nakit aktarımları arasındaki ilişkinin daha sağlıklı kurulması hedefleniyor.
Buna göre üyelerin platforma olan Türk lirası veya yabancı para cinsinden nakit borç ve alacakları, FDK'lerin operatörü oldukları fonlar için iletilen talimatlar hariç olmak üzere netleştirilmeyecek. Böylece nakit ve kıymet takası işlemleri talimat bazında izlenebilecek.
Üyelerin yatırımcıları adına ilettikleri fon alım talimatları, ilgili üyenin nakit borç yükümlülüğünü gösterirken, operatörü olduğu fonlara gelen satış talimatları ise fon bazında raporlanacak.
FON BAZINDA ÖDEME ÖNCELİĞİ YAPILABİLECEK
Yeni sistemle birlikte nakit yükümlülüklerinin yerine getirilmesi işlemleri, üyeler tarafından FDK veya fon bazında seçilerek gerçekleştirilebilecek.
Bu sayede üyeler, fonların nakit akışını dikkate alarak hangi fonun yükümlülüğünü önce yerine getireceklerine karar verebilecek. Ancak talimat bazında herhangi bir önceliklendirme yapılmasına izin verilmeyecek.
TEFAS'TA YENİ TEMİNAT SİSTEMİ DEVREYE ALINDI
Düzenlemeyle birlikte mevcut işlem ve fonlama limiti ile otomatik kredi uygulaması kaldırıldı.
Bunun yerine TEFAS limiti ve teminat bulundurma oranı esasına dayalı yeni sisteme geçildi. Ayrıca operasyonel süreçlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla mevcut "Nakit Borç Kapama Hesabı" korunurken, "TEFAS Teminat Hesabı" ile "Nakit Alacak Dağıtım Hesabı" oluşturuldu.
FON ALIM TALİMATLARINDA YÜZDE 25 TEMİNAT UYGULANACAK
Yeni düzenleme kapsamında fon payı alım talimatlarının sisteme kabulünde TEFAS limitine kadar yüzde 25 oranında teminat bulundurulması zorunlu hale getirildi.
TEFAS limitini aşan alım talimatlarında ise işlemin tamamını karşılayacak tutarda teminat aranacak. Takasbank, yapılan değişikliklerle platformun artan işlem hacmine uyum sağlamayı, operasyonel güvenliği artırmayı ve fon işlemlerinin daha sağlıklı yürütülmesini hedefliyor.