TEFAS’ta önemli değişiklik! Fon alım satım işlemlerinde yeni dönem başladı

NAKİT VE FON İŞLEMLERİ AYRI AYRI İZLENECEK

Düzenleme kapsamında fon payı ile nakit aktarımları arasındaki ilişkinin daha sağlıklı kurulması hedefleniyor.

Buna göre üyelerin platforma olan Türk lirası veya yabancı para cinsinden nakit borç ve alacakları, FDK'lerin operatörü oldukları fonlar için iletilen talimatlar hariç olmak üzere netleştirilmeyecek. Böylece nakit ve kıymet takası işlemleri talimat bazında izlenebilecek.

Üyelerin yatırımcıları adına ilettikleri fon alım talimatları, ilgili üyenin nakit borç yükümlülüğünü gösterirken, operatörü olduğu fonlara gelen satış talimatları ise fon bazında raporlanacak.