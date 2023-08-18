TEI, uluslararası alanda 4 ödüle layık görüldü

TEI 7'NCİ KEZ "KADIN ÇALIŞANLARA EN ÇOK DEĞER VEREN ŞİRKET" SEÇİLDİ

Açıklamada, dünyanın en prestijli halkla ilişkiler platformu IPRA tarafından düzenlenen "Golden World Awards" ödüllerinde TEI'nin teknoloji influencerı Hakkı Alkan ile ürettiği içeriklerle Altın Küre Ödülü'nü kazandığı, şirketin ayrıca, hem Havacı Kadınlar Haftası'nda kız öğrenciler için gerçekleştirdiği etkinliklerle hem de kadın çalışanları için sağladığı imkanlarla IWOAW tarafından 7'nci kez "Kadın çalışanlara en çok değer veren şirket" seçildiği kaydedildi.