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Giriş Tarihi: 1.09.2026 12:53 Son Güncelleme: 1.09.2026 13:02

TEİAŞ'tan lisanssız elektrik üretimi için 13,3 megavat kapasite!

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), lisanssız elektrik üretimine yönelik temmuz ayı başvuruları kapsamında 13,3 megavatlık kapasite tahsis etti.

AA
TEİAŞ’tan lisanssız elektrik üretimi için 13,3 megavat kapasite!
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TEİAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1-31 Temmuz döneminde yapılan başvurular Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) ilgili kararına göre değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda 6 başvuru için toplam 13,3 megavatlık kapasite tahsis edildi. Başvuruların tamamı, üretim ve tüketimin aynı yerde olduğu projelere ilişkin oldu.

Buna göre, 1'inci bölgede toplam 8,1 megavat, 9'uncu bölgede ise toplam 5,2 megavat kapasite tahsisi yapıldı.

Kapasite tahsis hakkı kazanan başvurulara, Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda sistem bağlantı görüşü verilecek.

TEİAŞ'ın 31 Ağustos itibarıyla yayımladığı haritaya göre, iletim gerilim seviyesinden şebekeye bağlanacak rüzgar enerjisi santrali ve güneş enerjisi santrali yatırımları için bölgesel kalan kapasite toplam 38,7 megavat seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#EPDK #TEİAŞ

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TEİAŞ'tan lisanssız elektrik üretimi için 13,3 megavat kapasite!
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