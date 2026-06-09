Tek durak ofis modeli ülke geneline yayılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısında Orta Vadeli Program (2026-2028) Kapsamındaki Yapısal Reform Eylemleri ve uluslararası işgücünün istihdamına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Toplantının ardından yayımlanan açıklamada, uygulanan ekonomi programıyla makroekonomik temellerin güçlendiği, Türkiye ekonomisinin daha dayanıklı, rekabetçi ve küresel şartlardaki değişimlere hızlı uyum sağlayabilen bir yapıya kavuştuğu vurgulandı.

YAPISAL REFORM VURGUSU

Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda, program takvimiyle uyumlu olarak, üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artıran, iş ve yatırım ortamını iyileştiren, ihracatta çeşitliliği destekleyen yapısal reformların hayata geçirileceği belirtilen açıklamada, "Sanayide dönüşümü hızlandıran, Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji odaklı üretim ekosistemini güçlendiren, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel ölçekte yatırım rekabetinin yoğunlaştığı mevcut konjonktürde, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi, nitelikli işgücüne erişimin kolaylaştırılması, çalışma izinlerinin etkinleştirilmesi ve öngörülebilir yatırım ortamının tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, 'Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı' çerçevesinde yatırımcılara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde uygulamaya alınan Tek Durak Ofis modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir" denildi.



YABANCI İŞGÜCÜNE YEŞİL IŞIK

EKK toplantısında görüşülen temel hususlar ise şu şekilde yer verildi: "OVP yapısal reform eylemler-i nin mevcut durumu değerlendirilmiş; hızlandırılması için ilave adımlar istişare edildi. İşgücü piyasasındaki gelişmeler değerlendirildil İhtiyaç duyulan alanlarda yabancı işgücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar ele alındı. 'Tek Durak Ofis' uygulamasında gelinen aşama değerlendirildi. Yatırımcıların izin, ruhsat ve idari süreçlere tek noktadan erişimini sağlayacak mekanizmaların devreye alınmasına yönelik atılacak adımlar belirlendi. Rekabet gücümüzü kalıcı olarak artıracak ve küresel değer zincirlerindeki konumumuzu daha ileri taşıyacak politikaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."