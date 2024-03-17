Teknik serviste kadın ağırlığı artıyor

Kadınların iş dünyasındaki ağırlığı her geçen gün artarken Vestel bu alandaki iddiasını bir adım daha öteye taşıdı. Yetkili servislerdeki 'erkek mesleği' algısını kaldırmak üzere 'Vestel Servis Akademi' altında Kadın Teknisyen Eğitim Projesi'ni hayata geçiren Vestel, yetkili servislerinde çalışan müşteri temsilcilerine teknisyenlik eğitimi verdi. Proje kapsamında 2023 sonunda 88 kadın teknisyen adayının eğitimini tamamladı ve 43 kadını sahada aktif göreve başlattı. Kadın çalışan oranlarının yüzde 35 olduğu aktaran Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, "2030'a kadar bu oranı yüzde 40'a çıkaracağız" dedi.