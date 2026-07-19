Teknoloji devlerinin piyasa değeri 22 trilyon doları aştı! Yapay zeka yarışı sürüyor

TRUMP'IN ÇİN ZİYARETİ NVİDİA'NIN HİSSE PERFORMANSINA YARADI

Alphabet, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık hisse senedi ihracı planladığını açıklamıştı. ABD'li çip üreticisi Nvidia, yarı iletken şirketi Marvell ile stratejik ortaklık kurduğunu ve şirkete 2 milyar dolarlık yatırım yaptığını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın da bulunması şirketin hisselerindeki yükselişte etkili oldu. Trump'ın Çin ziyareti sırasında ABD'nin yaklaşık 10 Çinli şirketin Nvidia'nın H200 çipini satın almasına onay verdiğine dair haberlerin de olumlu etkileri görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Apple'ın çiplerini Amerika'da tasarlamak ve üretmek üzere Intel ile birlikte çalışmayı kabul ettiğini bildirmesi de Apple'a dair önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Amazon ise yapay zeka ve bulut altyapısını genişletmek amacıyla 2030'a kadar Hindistan'a 13 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını, böylece 2026-2030 dönemindeki toplam yatırım miktarının 48 milyar dolara ulaşacağını açıkladı.

Diğer taraftan ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın bu yılın ilk çeyreğinde teslim ettiği otomobil sayısı 358 bin 23 ile piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'li teknoloji devlerinden Meta'nın yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldığı, 7 bin kişiyi yapay zeka odaklı yeni pozisyonlara kaydırmayı planladığına dair haberler de bu şirketin hisselerinde düşüşe neden olan unsurlar arasında yer alıyor.

Bu arada Çin hükümeti, ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın Çinli bir şirket tarafından geliştirilen yapay zeka uygulaması Manus'u devralma işlemini durdurduğunu bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör