Teknoloji dünyasında tarihi başarı! Türkiye’nin ilk mobil uygulama unicornu belli oldu: Hubx 1,27 milyar dolar değerlemeye ulaştı

BİLİŞİM HİZMETLERİ İHRACATI 5,5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Ticaret Bakanlığı, bilişim sektörünü yüksek katma değerli hizmet alanlarından biri olarak değerlendiriyor. Sektörün hem diğer sektörlerde dönüşümü hızlandırması hem de hizmet ihracatı açısından taşıdığı potansiyel nedeniyle desteklerin sürdürüldüğü belirtildi.

Türkiye'nin bilişim hizmetleri ihracatı 2012 yılında 432 milyon dolar seviyesindeyken, 2025 yılında 5,5 milyar dolara yükseldi. Böylece 2012'den bu yana bilişim hizmetleri ihracatında 10 katın üzerinde artış kaydedildi.