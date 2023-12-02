Teknoloji girişimleri yatırımcı radarında

CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'de değer üreten bütün teknoloji girişimcilerinin yatırımcılar tarafından ilgiyle takip edildiğini bildirdi. Dağlıoğlu, "Türkiye'de istihdam oluşturan, Türkiye'ye teknoloji ihracı neticesinde döviz girişi sağlayan, değer üreten bütün teknoloji girişimcilerinin başımızın üstünde yeri var ve yatırımcılar bunları çok yakından ilgiyle takip ediyor" dedi. Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımların artırılması için çalışırken odaklandıkları en önemli şeylerden birinin teknoloji girişimciliği olduğunu belirten Dağlıoğlu, dünyada da artık teknoloji girişimciliğinin, uluslararası doğrudan yatırımların sürükleyici faktörlerinden birisi haline geldiğini söyledi.