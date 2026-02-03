Teknoloji hamlesine 2 bin yeni ürün geldi

TEKNOLOJİ Hamlesi Programı'nda öncelikli ürün listesi güncellendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında, öncelikli ürün listesinin ve teknoloji alanlarının güncellendiğini bildirdi. Bakan Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı'nın Türkiye'nin katma değeri yüksek, yenilikçi ve rekabetçi üretim altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiklerinin altını çizdi ve şunları kaydetti: "Teknoloji Hamlesi Programı'nın etkisini, 2026 yılı içinde açılacak yeni çağrılarla daha ileriye taşıyacağız. Bu hedef doğrultusunda, öncelikli ürün listesi ile teknoloji alanları güncellendi. Yeni dönemde 1126 öncelikli ürün, 414 teknoloji alanı ve 34 kritik ham madde destek kapsamına alındı. Bugüne kadar Teknoloji Hamlesi Programı'nda, 6 çağrı açtık. Bu kapsamda 24,3 milyar lirası AR-GE olmak üzere, toplam 197 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip, 218 projeyi destekliyoruz. Projeler tamamlandığında, dış ticaret dengemize yılda 11,4 milyar dolar katkı sağlayacağız."