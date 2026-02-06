Teknoloji hisselerindeki satışlar demir cevheri fiyatlarını baskılıyor

Çin'in Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 06.03 itibarıyla ton başına 760,5 yuan (109,58 dolar) seviyesine gerileyerek yüzde 1,23 değer kaybetti. Hafta başından bu yana kontrat toplamda yüzde 3,91 düşüş gösterdi.

Fiyatlardaki gerileme, yapay zekâ alanındaki hızlı gelişmelerin yarattığı endişelerle teknoloji hisselerinde görülen satışlarla paralel ilerledi ve altın ile gümüş gibi diğer emtiaların düşüşünü takip etti.

ANZ'nin 6 Şubat tarihli raporuna göre, temel göstergelerdeki zayıflık demir cevheri fiyatlarını 100 dolar seviyesinin altına çekiyor. Raporda, Çin limanlarındaki stok ve sevkiyatların son haftalarda arttığına dikkat çekildi.

Brezilya, dünyadaki ikinci büyük demir cevheri üreticisi olarak yağışlı sezonu yaşarken, mayıs ayında sevkiyatların tahminlerin gerisinde kaldığı bildirildi. Öte yandan, Avustralya'daki kritik limanlar kasırga tehdidi nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı; bu durum, arzda aksamalara yol açabilir. Avustralya'da kasırga sezonu genellikle nisan ayına kadar sürüyor.