Teknolojik ürün belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar güncellendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Teknolojik Ürünlerin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu belgelere ilişkin başvurular, işletmeyi temsile yetkili kişilerce elektronik ortamda portal üzerinden yapılacak ve başvuru sırasında hangi belge için başvuruda bulunulduğu işletme tarafından belirtilecek.

Tamamlanmış kamu destekli projelere ilişkin başvurularda, başvuruya konu teknolojik ürünün bir AR-GE ve yenilik projesi sonucunda ortaya çıktığını gösteren, projeyi destekleyen kurum veya kuruluştan alınmış proje bitirme belgesi ve devam etmekte olan kamu destekli projelere ilişkin başvurularda, teknolojik ürünün ilgili AR-GE ve yenilik projesi kapsamında geliştirildiğini gösteren belge sunulacak.

Ana ürüne entegre bir bileşen olarak kullanılan teknolojik ürünler için yapılan TÜR belgesi başvurularında yalnızca ana ürünün piyasaya arz edilmiş olması yeterli sayılacak.

TÜR deneyim belgesi başvurularında, başvuruya konu ürüne ilişkin başvuru sahibi adına düzenlenmiş yerli malı belgesi aranacak ancak TÜR belgesi başvuruları ile yazılım veya hizmetlere yönelik TÜR deneyim belgesi başvurularında bu şart aranmayacak.

BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, başvuru dosyasını başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içinde inceleyecek. Başvuruyu yapan kişinin işletmeyi temsile yetkili olmaması veya başvuruda eksiklik bulunması halinde, eksiklikler işletmeye portal üzerinden bildirilecek ve bunların tamamlanması istenecek. Giderilemeyecek eksikliklerin tespit edilmesi veya eksikliklerin üç ay içinde giderilmemesi durumunda başvuru reddedilecek.

TÜR deneyim belgesi başvurularında, ürünün piyasaya arz tarihinden itibaren 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekecek ve öz kaynaklı projelerde teknolojik ürünün AR-GE ve yenilik içeriği TÜBİTAK tarafından değerlendirilecek. İlgili başvuruyu incelemek üzere konusunda uzman en az 2, en fazla 3 izleyici görevlendirilecek ve incelemeler sonucunda verilen karar en geç 20 iş günü içinde TÜBİTAK tarafından Bakanlığa iletilecek.

TÜR deneyim belgesi, teknolojik ürünün piyasaya arz tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. TÜR belgesi ise süresiz olarak verilecek.