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Giriş Tarihi: 20.08.2026

TEKNOSAB Türkiye’nin teknoloji üssüne dönüşüyor

TEKNOSAB Türkiye’nin teknoloji üssüne dönüşüyor
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Bursa'nın sanayideki yeni büyüme merkezi Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), yüksek teknoloji, ihracat ve yeni yatırımlarla Türkiye'nin yeni nesil üretim üslerinden biri olma yolunda ilerliyor. Bölgede üretim 2023 yılında başlarken, yatırımların devreye girmesiyle otomotivden makineye, ileri malzemelerden Ar-Ge odaklı üretime kadar birçok sektör TEKNOSAB'da kümeleniyor. TEKNOSAB'daki yatırımcıların açıkladığı projeler, bölgenin ihracat potansiyelini de ortaya koyuyor. Bölgede yer alan farklı şirketlerin yatırım planlarında yüzlerce kişilik yeni istihdam ile yıllık 10-20 milyon dolar/ euro seviyelerine ulaşan ilave ihracat hedefleri bulunuyor. Bazı tesislerde Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin de kurulması planlanıyor. TEKNOSAB'ın uzun vadeli vizyonunda ise çok daha büyük bir ölçek var. Proje, 25 milyar dolarlık yatırım ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle planlanan Türkiye'nin mega endüstri bölgelerinden biri olarak konumlandırılıyor. Karacabey'de yükselen TEKNOSAB, sadece yeni fabrikaların toplandığı klasik bir OSB değil; yüksek katma değerli üretim, teknoloji ve güçlü lojistik altyapının aynı noktada buluştuğu yeni bir sanayi modeli olarak öne çıkıyor. Bölgede Lojistik Park projesi için yatırım fonu modeliyle de süreç başlatılmış durumda.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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TEKNOSAB Türkiye’nin teknoloji üssüne dönüşüyor
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