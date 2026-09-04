Tekstil sektörüne siber saldırı

SİBER suçlular kritik sektörleri hedef aldığı kadar müşteri bilgilerini ele geçirmek için ticaretle uğraşan sektörlere de siber saldırılar yapmayı sürdürüyor. Ulusal Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) her ne kadar siber saldırıları erken tespit ederek firmaları uyarsa da firmaların aldığı eksik önlemler ise saldırganların işini kolaylaştırıyor. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) son olarak 17 tekstil firmasının siber saldırganların hedefi olduğunu açıkladı. Bu firmalar Ersoylar Spor Giyim, İlvi Ayakkabı, Askı Nişantaşı Tekstil, Yakupoğlu Tekstil, Beauty Omelette Tekstil, Emre Kuzey Mağazacılık, Est 1923 Perakende ve İnteraktif Mağazacılık, Antrepo Mağazacılık, Avva Mağazacılık, Ayaydın Tekstil, Bg Store Mağazacılık, FF Tekstil, MNT Tekstil, Setre Giyim Tekstil ve Coşkun Hazır Giyim olarak açıklandı. İhlalden kimlik, iletişim ve işlem güvenliği kategorilerindeki ad, soyad, e-posta adresi, adres, telefon numarası, kullanıcı giriş bilgilerinin etkilendiği belirtilirken, etkilenen kişi sayısının tespitine yönelik ise çalışma başlatıldı.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Mevzuata göre firmalar, müşterileri ve çalışanlarına ait bilgileri korumakla yükümlü. Bilgileri çaldıran şirketlere ise "Veri Güvenliği İhlali Cezası" uygulanıyor. Cezanın miktarı, veri ihlalinin boyutu ve etkilenen kişinin sayısına göre artış gösteriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör