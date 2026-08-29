Tekstil ve mobilya sektörüne can suyu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından yürütülen İstihdamı Koruma Destek Programı'nın uygulama esaslarında değişikliğe gidildi. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, istihdamını koruyan imalat sanayi işletmelerine sağlanacak desteklerin kapsamı ve ödeme şartları yeniden belirlendi.

3 BİN 500 LİRALIK DESTEK

Düzenleme ile belirli imalat sanayi sektörlerinde istihdamını koruyan işletmelere verilecek doğrudan destek verilecek. Buna göre tekstil ürünleri, giyim eşyaları, deri ve ilgili ürünler ile mobilya imalatı yapan işletmelerin yanı sıra kot ve benzeri baskı düğmeleri, çıtçıt, düğme ve fermuar imalatı yapan işletmeler de destekten yararlanabilecek. İstihdamını koruyan işletmelere, korunan her dönem için 30 prim gününe karşılık 3 bin 500 lira tutarında destek sağlanacak.

AYLIK TAKİP EDİLECEK

Destek kapsamında işletmelerin istihdam seviyeleri, Bakanlık tarafından belirlenecek referans dönemlerindeki ortalama aylık prim gün sayıları üzerinden değerlendirilecek. İşletmenin ödeme talep ettiği aydaki aylık prim gün sayısının, referans dönemindeki ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya daha yüksek olması halinde o ay için istihdam korunmuş kabul edilecek. Yeni düzenlemeyle istihdamını koruyan işletmelere yalnızca doğrudan destek değil, kredi desteği de sağlanabilmesinin önü açıldı. Buna göre, işletmelerin istihdam maliyetlerine göre belirlenecek limitlerde kullanacakları krediler desteklenebilecek. Kredi tutarı, işletmenin referans dönemindeki destek kapsamındaki işyerleri için bildirilen prime esas toplam kazanç tutarının aylık ortalamasının, koruma dönemindeki ay sayısının altıda biriyle çarpılmasıyla hesaplanacak. Bakanlık tarafından belirlenecek teknik kriterleri karşılayan işletmeler için bu tutar bir kat artırımlı uygulanabilecek. Teşvik belgesine sahip işletmeler için ise kredi tutarı, teşvik belgesinde öngörülen ilave istihdam sayısının, başvuru yılının ocak ayında geçerli brüt asgari ücretin altı katıyla çarpılmasıyla hesaplanacak. İşletme başına destek tutarı, başvuru tarihinden sonra kullanılacak, azami 6 ay anapara ödemesiz, 36 ay taksitli olacak.

EN AZ 6 AY OLACAK

Destekler, Bakanlık tarafından belirlenecek referans dönemleri dikkate alınarak, en az 6 ay sürecek koruma dönemlerinde istihdamını koruyan işletmelere verilecek. Referans döneminde ortalama prim gün sayısı sıfır olan veya bu dönemde sigortalı çalıştırmadığı için beyanname vermeyen işyerleri ise programdan yararlanamayacak. Düzenlemeyle destek ödemelerinin uygulanmasına ilişkin süreçler de yeniden düzenlendi. Destek ödemeleri işletmelerin vergi dairesi ve SGK prim borçlarıyla mahsuplaşma yöntemiyle gerçekleştirilebilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör