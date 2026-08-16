Telefon kulağımıza yapıştı!

Cep telefonuyla konuşma sürelerinde rekor kırıldı. Vatandaşlar bu yılın ilk 3 aylık döneminde Turkcell, Vodafone ve TT Mobil ile toplamda 136 bin 311 yıla eşdeğer 71.7 milyar dakikalık konuşma gerçekleştirdi. Yine operatörden operatöre numara taşımada da rekor kırıldı. Bugüne kadar taşınan numara sayısı 211 milyon adet oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mobil çağrı sonlandırma pazarına yönelik analiz dokümanını yayımladı. Dokümanda vatandaşların cep telefonlarıyla yaptıkları konuşma sürelerine de yer verildi. Buna göre yılın ilk 3 ayında Turkcell ile 25.4 milyar dakika, Vodafone ile 24.6 milyar dakika ve TT Mobil ile toplamda 21.7 milyar dakikaya yakın ses trafiği gerçekleşti. Ses trafiği pazarından yüzde 35.37 ile en büyük payı Turkcell, ikinci olarak yüzde 34.26 ile Vodafone ve son olarak yüzde 30.22 ile TT Mobil aldı. Vatandaşlar ise 3 ayda yaptıkları 71.7 milyar dakikalık konuşma ile 136 bin 311 yıla eş değer görüşme gerçekleştirmiş oldu. BTK, 2009 yılında aldığı bir kararla operatörler arası numara taşınmasına imkân tanımıştı. Böylece piyasada rekabet artarken, vatandaşlar numarasını taşıdıkları operatörden daha avantajlı teklifler almaya başladı. Uygulamanın devreye alındığı 17 yılda toplamda 211 milyon kez numaraların taşındığı ortaya çıktı. Bu yılın ilk 3 ayında numara taşıma oranı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 30 azalarak 3 milyon 461 bin adet oldu.

SMS GÖNDERİMİ DÜŞÜYOR

Türkiye'de gönderilen SMS sayısının 2024 yılının birinci çeyreğinde 5.3 milyar seviyesinden, 2026 yılının birinci çeyreğinde 4.7 milyar seviyesine düştü. Son iki yılda gönderilen SMS sayısında yaklaşık yüzde 11 oranında bir azalma yaşandı. Kişi başına düşen aylık ortalama mobil internet kullanım miktarı ise 2024 yılı üçüncü çeyreğine kıyasla 2026 birinci çeyreğinde 17.7 gigabayttan 21.5 gigabayta yükseldi. Türkiye'de internet kullanıcılarının son üç ay içerisinde sosyal medya kullanım oranlarına bakıldığında, sosyal medya kullanımında ilk üç sırada WhatsApp, Instagram ve YouTube yer aldı.