Telekom emisyonu yüzde 45 azaltacak

İKLİM değişikliğiyle mücadelede ve su yönetiminde çalışmalar yapan Türk Telekom, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda en yüksek seviye olan 'A' notunu 2025 yılında da korurken, Su Güvenliği Programı'ndaki ilk raporlamasında 'A-' notunu elde ederek Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedeflerine katkı sunmayı amaçlıyor. Sivas'ta inşa ettiği GES, yıllık 128 MWp enerji üretim kapasitesiyle enerji üretimine başlayan Türk Telekom, 2030'a kadar emisyonlarını yüzde 45 azaltmayı ve 2050 yılında 'Net Sıfır'a ulaşmayı hedefliyor. CEO Ebubekir Şahin, "Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımız ve teknoloji odaklı çözümlerimiz ile COP31'de yer almaya hazırlanıyoruz" dedi.