Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopiler kaldırıldı
Giriş Tarihi: 18.1.2024 12:33 Son Güncelleme: 18.1.2024 12:34

TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopiler kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopileri kaldırarak serbest geçiş sistemi (SGS) kurduklarını bildirdi.

AA
TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri’nde gişe adaları ve kanopiler kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'ndeki düzenlemelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu bölgede gişe adaları ve kanopileri kaldırdıkları bilgisini paylaşan Uraloğlu, vatandaşların hızlı ve güvenli geçiş sağlayabilmesi için SGS kurduklarını belirtti.

Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor, böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. SGS'yi önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlarken trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TEM Anadolu Otoyolu Kurtköy Gişeleri'nde gişe adaları ve kanopiler kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA