TEM trafiğini rahatlatacak projede yüzde 80’i aştık

KUZEY Marmara Otoyolu Projesi'nin son kısmını oluşturan Başakşehir-Nakkaş Otoyolu kesiminde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu Projesi'nde yüzde 80'in üzerinde fiziksel ilerlemeye ulaştıklarını belirterek, "Projemizin tamamlanmasıyla Bahçeşehir, Kayaşehir, Başakşehir gibi hızla gelişen yerleşim alanlarının ulaşım sorunlarının çözülmesine katkı sağlayacak, TEM Otoyolu'nda trafiği rahatlatacağız" dedi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, bu etabın 24,2 kilometre ana gövde ve 20,8 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi.