Temassız kartta şifresiz işlem limiti 2.500 TL oluyor

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkân sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1.500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1.5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi. Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2. 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi. Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 euro olduğu görülüyor.