TEMU hakkında inceleme başlatıldı! Rekabet Kurumundan açıklama geldi

Giriş Tarihi: 21.01.2026 16:43 Son Güncelleme: 21.01.2026 16:51

Çinli internet üzerinden perakende şirketi TEMU hakkında inceleme başlatıldı. Rekabet Kurumundan e-ticaret platformu hakkında, "Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır" açıklaması yapıldı.

Rekabet Kurumu, Çin merkezli e-ticaret platformu TEMU hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Kurumdan, TEMU'ya ilişkin yürütülen sürece yönelik açıklamada aynı zamanda iddialara da cevap verildi. Rekabet Kurumu, kamuoyuna yansıyan mevcut incelemenin mevzuat çerçevesinde yetki alanındaki hususlara yönelik rutin denetim ve yerinde inceleme faaliyetlerini düzenli sürdürdüğüne işaret edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyuna yansıyan mevcut inceleme, standart prosedürlerimiz dahilinde yürütülmekte olup, bu işlemin başlatılmış olması doğrudan bir soruşturma safhasına geçildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. İnceleme sürecinin gizliliğini ve tarafsızlığını korumak, aynı zamanda hak kayıplarının önüne geçmek adına şu aşamada detaylı açıklama yapılamamaktadır. Söz konusu sürecin seyrine ilişkin güncel bilgiler, ilerleyen dönemde şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyuyla paylaşılacaktır."

