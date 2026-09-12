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Giriş Tarihi: 12.09.2026 22:06 Son Güncelleme: 12.09.2026 22:07

Tera Grubu'ndan 'Pusula Finans Holding A.Ş.' açıklaması: Devralma süreci planlandığı şekilde devam ediyor

Tera Grubu, Pusula Finans Holding A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini, devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmelerde herhangi bir değişiklik oluşturmadığını duyurdu.

Tera Grubu’ndan ’Pusula Finans Holding A.Ş.’ açıklaması: Devralma süreci planlandığı şekilde devam ediyor
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Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla söz konusu durum değerlendirmesinin paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce ilan edilen mutabakat doğrultusunda Pusula Finans Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinin paylarının devralınmasına ilişkin temel ticari ve finansal şartlarda taraflar arasında mutabakata varıldığı hatırlatıldı.

Kamuoyuna yansıyan son gelişmelerin Pusula Finans Holding ve bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız nitelikte olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu gelişmeler, Tera Grubu'nun planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik meydana getirmemiştir. Devralma süreci devam etmekte olup, işlemin tamamlanması ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır. Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve güçlü bir finansal yapı oluşturulmasına yönelik uzun vadeli stratejik yaklaşımında bir değişiklik bulunmamaktadır."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör

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Tera Grubu'ndan 'Pusula Finans Holding A.Ş.' açıklaması: Devralma süreci planlandığı şekilde devam ediyor
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