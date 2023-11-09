Termaller ara tatilde yüzde 90 dolacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretimdeki 19 milyonu aşkın öğrenci için ilk ara tatil zili bugün itibariyle çalıyor. Okullar 20 Kasım'da yeniden açılıncaya kadar öğrenciler 9 günlük tatil yapacak. Bu dönemi kısa bir tatil fırsatı olarak gören aileler ise otellerin yolunu tuttu. Ara tatilde ilk sırayı termal oteller aldı. 11-20 Kasım arasında yüzde 90 doluluk rezervasyon alan termal oteller, çocuklar ve aileler için özel etkinlikler hazırladı. 5 yıldızlı termal otellerde günlük oda fiyatları ise 4.500 TL ile 8.000 TL arasında şekilleniyor.Ailelerin ikinci tercihi ise Antalya oldu. Kış destinasyonlarında henüz kar yağışının başlamamış olması, Antalya'da hâlâ denize girilebilmesi ve Antalya'daki açık otellerin çocuklara özel etkinlikler düzenlemesi talebi bölgeye yöneltti. Online rezervasyon sitelerinin verilerine göre 5 yıldızlı bir otelde, iki yetişkin bir çocuk için 4 gece 5 gün fiyatı 8 bin TL'den başlayıp 40-50 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu ultra lüks otellerde 100 bin TL'yi buluyor.Afyonkarahisar Zafer Turistik Otelciler Derneği Başkanı ve İkbal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, ekim ayıyla birlikte termal otellere ilginin arttığını söyledi. Otellerin yüzde 50 dolu olduğunu anlatan Gümüşhan, "Bugün başlayan ara tatille birlikte aileler de gelmeye başladı. 9 günlük dönemde gerek Afyon gerekse Eskişehir termalleri, yüzde 90 dolu geçirecek. Standart oda fiyatları ise 4.500 TL'den başlıyor. 8 bin TL'ye kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı. Bu dönemde otellerin çocuklar için özel animasyonlar ve etkinlikler hazırladığını anlatan Gümüşhan, "İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara gibi illerden çok talep var. Aileler için de akşamları canlı müzik olacak" şeklinde konuştu.AkdenizTuristik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'da hava sıcaklıklarının iyi gittiğini belirterek, "Kış otellerinde henüz kar yağışı olmadığı için talep Antalya'ya yöneldi. Sıcak giden havaların da etkisiyle bazı otellerimiz kasım sonuna kadar sezonu uzattı. Ara tatilde açık olan oteller yüzde 70 dolu olacak" dedi. Antalya'da farklı turizm etkinliklerinin de bölgeye olan ilgiyi artırdığını anlatan Kavaloğlu, "4 Kasım'da başlayan ve 12 Kasım'da sona erecek olan Antalya Kültür Yolu Festivali'ne büyük bir ilgi var. Turizm Bakanlığı'nın Perge ve Side'de yaptığı etkinlikler çok dikkat çekti. Aynı zamanda Gastronomi Festivali de büyük talep görüyor. Bu gibi etkinlikler Antalya'nın sadece deniz-kum-güneş üçlüsünden ibaret olmadığını, tarihi, kültürü, lezzetleriyle de öne çıktığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.