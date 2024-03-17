Terminal İstanbul ile Türkiye girişimciliğin vitrini olacak

Türkiye, 2028 yılına kadar atacağı adımlarla 'Turcorn'a dönüşecek girişimleri dünya vitrinine çıkarmaya hazırlanıyor.Terminal İstanbul'un açılışıyla Türkiye'de girişimciliğin kalbi olması amaçlanıyor. Terminal İstanbul Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi Tanıtım Töreni dün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Törene AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.Açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, Atatürk Havalimanı terminalini "Terminal İstanbul" projesiyle dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getireceklerini söyledi. Kacır, "7 Turcorn'umuzun da İstanbul'da doğmuş olması elbette bir tesadüf değil. Şimdi, İstanbul için yeni çağda yeni bir hedef, yeni bir ufuk var. 2030 yılına kadar İstanbul'u girişimcilikte dünyanın ilk 20 merkezinden biri haline getirip, 100 Turcorn'un, 100 bin teknoloji girişiminin bu ülkeden doğması, bu ülkede büyümesi, dünyaya açılmasını hedefliyoruz. Bu hedefler doğrultusunda Terminal İstanbul Teknoloji ve Girişimcilik Merkezini hayata geçiriyoruz" dedi.Terminal İstanbul hakkında bilgi veren Bakan Kacır, şöyle devam etti: "Merkez bünyesinde, yaklaşık 210 bin metrekare alanda binlerce teknoloji firması ve girişimine hizmet edecek, her yıl onlarca etkinlik düzenleyecek kapasiteye sahip Türkiye'nin en büyük teknoparkını kuruyoruz. Mobiliteden uzay teknolojilerine, savunmadan finans teknolojilerine, 34 hızlandırma programında Terminal İstanbul paydaş kurumları girişimcilerimizle birlikte olacak."Selçuk Bayraktar da, tüm dünyada insan hayatına giren en büyük değişim rüzgârının yüksek teknoloji üzerinden geldiğini belirterek, bunu geliştirenlerin ise start-up'lar olduğunu vurguladı.Bayraktar, "Dünyaya damgasını vuran son 30 senede hayatımıza giren ne varsa hepsi böyle TEKNOFEST'te yarışan takımlarımız gibi bir araya gelmiş gençlerin kurduğu girişimlerden çıkıyor" dedi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Dijital dönüşüm ofisinin Terminal İstanbul'da olacağını söyledi. Kurum, "Burada aynı zamanda bir bilim merkezi olacak. İstanbul'da bilişimin, teknolojinin ve yine başarının yüz yılını bu hedeflerini de inşallah aynı anlayışla teker teker başaracağız. Dünya İstanbul'a bakacak, İstanbul teknolojisiyle dünyayı konuşturacak ve İstanbul'un gençleri üretecek Türkiye'miz, ülkemiz kazanacak" ifadelerini kullandı.Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyük bir hızla büyüdüğünü belirterek, sektörün 2026 başında 5.6 trilyon dolar küresel büyüklüğe ulaşacağını söyledi. Daha çok girişimci çekenin ve yenilikçi fikirleri elinde tutanın yarının kazananı olacağını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin girişimcilik eko sisteminde 1.6 milyar dolar ile Avrupa ülkeleri arasında 10'uncu sırada yer aldığını kaydetti. Bakan Uraloğlu, Terminal İstanbul projesiyle, Türkiye'nin artık binlerce girişime ev sahipliği yapan bir çekim merkezi olacağını vurguladı. Yerli, milli ve özgün üretime de büyük önem verdiklerinin altını çizen Uraloğlu, bir yandan 5G ile ilgili çalışmalarda ilerlerken bir yandan da 6G teknolojisinin hazırlıklarına başladıklarını söyledi.