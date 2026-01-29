Tether’den altına güçlü yönelim: Portföydeki payı yüzde 15’e çıkabilir

Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, portföy dağılımında altının ağırlığını artırmayı hedeflediğini ve bu süreçte Bitcoin'e kıyasla daha fazla altın tutabileceğini duyurdu.

Bu adım, altın fiyatlarının peş peşe zirve yaptığı, Bitcoin'in ise piyasa değeri bakımından daha zayıf bir görünüm sergilediği bir dönemde atıldı.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, şirketin yatırım portföyünde Bitcoin'in yaklaşık yüzde 10'luk bir paya sahip olmasının, altının ise yüzde 10–15 aralığında konumlandırılmasının planlandığını ifade etti. Ardoino, "Kendi portföyümüz açısından bakıldığında, yaklaşık yüzde 10'unu Bitcoin'de, yüzde 10–15'ini ise altında tutmak makul bir denge" değerlendirmesinde bulundu. Ancak Tether'ın toplam yatırım büyüklüğüne ya da altın yatırımlarının ne kadarının fiziki altından oluştuğuna dair ayrıntı vermedi.

Tether, ABD doları ve altın gibi gerçek dünya varlıklarıyla bire bir desteklenen, bu varlıklara endeksli kripto para birimleri olarak tanımlanan stablecoin'lerin ihracını gerçekleştiriyor. Şirket, piyasa değeri açısından dünyanın en büyük dolar destekli stablecoin'i USDT ile altın destekli stablecoin XAUT'un da ihraççısı konumunda yer alıyor.