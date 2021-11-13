THK yangın uçakları, TUSAŞ’ın desteğiyle yeniden uçacak

Kaya, bu kapsamda öncelikle uçabilir durumdaki 6 uçaktan 4'ü için TUSAŞ ile anlaşma sağladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Söz konusu anlaşma kapsamında TUSAŞ, 4 uçağın revizyon malzemelerinin tedarikini ücretsiz olarak yapmaya başladı. İmzaladığımız sözleşme gereği, mevcut malzemelerden depolarında bulunanları teslim ettiler. Depolarında bulunmayan malzemeler için de tedarik yaptığımız yurt dışı firmalarla irtibata geçerek ve bu malzemeleri kısa sürede temin ederek bize teslim edecekler. THK olarak yangın sezonuna yetiştirmek üzere 4 uçağımızı hazırlayacağız. 6 uçaktan geriye kalan 2 yangın söndürme uçağı için 2,5 milyon dolar gibi bir paraya ihtiyacımız var, bunu da karşıladığımız takdirde 6 uçak da yangın söndürme sezonuna hazır hale gelebilecektir."