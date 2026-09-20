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Giriş Tarihi: 20.09.2026

THY 11. kez Avrupa’nın en iyi havayolu seçildi

THY 11. kez Avrupa’nın en iyi havayolu seçildi
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Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu Türk Hava Yolları (THY), 2026 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde 11. kez "Avrupa'nın En İyi Havayolu" seçilerek havacılık sektöründeki güçlü konumunu pekiştirdi. THY, 2026 Skytrax Dünya Havayolu Ödülleri'nde aralarında "Avrupa'nın En İyi Havayolu", "Dünyanın En İyi Business Sınıfı İkramı" ve "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu" kategorilerinin de bulunduğu toplam 8 ödüle layık görüldü. THY ayrıca "Dünyanın En İyi Business Sınıfı İkramı" ödülüne 10, "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu" ödülüne ise 13. kez layık görüldü. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Bu ödüller THY ailesi için büyük gurur kaynağı" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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THY 11. kez Avrupa’nın en iyi havayolu seçildi
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