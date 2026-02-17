THY, 2025 finansal sonuçlarını açıkladı: 31 milyar TL net kâr

TABLODA BELİRTİLDİ

Havayolu şirketi tarafından paylaşılan tabloda, Şirketin 2025 yılı brüt satışları 848 milyar 909 milyon 837 bin 598 lira olarak gerçekleşti. Yurt içi satışlar 36 milyar 20 milyon 13 bin 591 lira, yurt dışı satışlar 763 milyar 366 milyon 922 bin 995 lira, diğer gelirler ise 49 milyar 522 milyon 901 bin 12 lira olduğu kaydedildi. Satışların maliyeti 748 milyar 262 milyon 729 bin 198 lira olurken, bu veriler doğrultusunda havayolu şirketinin brüt kârı 100 milyar 647 milyon 108 bin 400 lira olarak kayıtlara geçti.