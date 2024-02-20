THY 5 bin kişiyi işe alıyor

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları'nın (THY) İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, 2024'te yaklaşık 5 bin kişiyi işe almayı hedeflediklerini duyurdu. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, THY'nin, yayımladığı "Take-Off 101" (Part- Time Öğrenci), "Take-Off Jr." (Yeni Mezun ve Lisans Son Sınıf Öğrencileri) ve "Take-Off Cadet" iş ilanlarıyla uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda alım yapacağını duyurduğu belirtildi.Açıklamada, Abdulkerim Çay'ın, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği "Kariyer Zirvesi" etkinliğinde, THY'nin işe alım politikaları ve süreçleri hakkında konuşma yaptığı aktarıldı. Çay, "İstihdamı artırma politikalarımızla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. 2023 yılında uçuş ve yer ekiplerinden oluşmak üzere toplam 5 bin 134 çalışanı bünyemize kattık. Bu yıl da yine 2023'te olduğu gibi yaklaşık 5 bin çalışanı ailemize almayı hedefliyor, iştirak şirketlerimizle birlikte takribi 84 bin olan çalışan sayımızı 10 yıl sonunda 150 bin çalışana ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi. THY'nin, Part-Time Öğrenci programına 1 Ocak 1998 ve sonrasında doğmuş olan gençlere hitap ediyor. 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrenciler başvurabiliyor. "Take-Off Jr." programına 1 Ocak 1997 ve sonrasında doğmuş olan lisans son sınıf öğrencileri ve mezunları başvurabilecek. Her iki ilana da 10 Mart 2024'e kadar başvuru gerçekleştirilebilecek.TAKE-Off Cadet (Yetiştirilmek Üzere İkinci Pilot Aday Adayı) programına lisans mezunu ve 31 Aralık 2003- 1 Ocak 1994 arasında doğmuş kişiler başvuru yapabilecek. Başarılı olan adaylar 2 sene boyunca eğitim görecek. Açıklamada, "Adaylar eğitim sırasında 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet gibi haklardan faydalanabilecek. İlana 30 Nisan 2024'e kadar başvuru yapılabilecek" bilgisi verildi. Tüm ilanlara "kariyer. thy.com" internet sitesinden başvurulabilir.