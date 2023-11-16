THY Amerika’da 13’üncü durağını da açtı

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'ndan Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'na direkt uçuş başlatarak ABD'deki 13'üncü uçuş noktasına ulaştı. Havayolu şirketinin Detroit'e ilk uçuşunu yapan uçağı havalimanında geleneksel su takı ile karşılandı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, törende yaptığı konuşmada, Detroit destinasyonunun şirket için önemine değinerek, "İstanbul'u Detroit ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Benzersiz uçuş ağımızla yolcularımıza dünyayı keşfetme imkânı tanırken en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz" dedi. Detroit uçuşları, 15 Kasım itibarıyla Boeing 787-9 ile pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün karşılıklı olarak İstanbul Havalimanı ile Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı arasında gerçekleştirilecek. İstanbul-Detroit seferleri, 25 Aralık itibarıyla haftada dört gün olarak icra edilecek. Detroit uçuşlarıyla birlikte THY uçuş ağını 345'e ulaştırırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise destinasyon sayısını 13'e yükseltti.