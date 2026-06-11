THY, ’Avrupa’nın En İyi Yiyecek & İçecek Hizmeti’ ödülünü aldığını duyurdu

Yolcu deneyimi alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından APEX tarafından verilen 2026 En İyi Havayolu Ödülleri sahiplerini buldu. Bu bağlamda THY, üst üste 5'inci kez Avrupa'nın En İyi Yiyecek & İçecek Hizmeti ödülünü aldı. Ödül töreni 10 Haziran'da İrlanda'nın Dublin kentinde düzenlenen Future Travel Experience EMEA, Ancillary & Retailing etkinliği kapsamında gerçekleşti.

'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ'

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur şunları söyledi:

"APEX tarafından beşinci kez Avrupa'nın En İyi Yiyecek & İçecek Hizmeti sunan havayolu olarak ödüllendirilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödül, menülerimizin tasarımından misafirlerimize sunulduğu ana kadar her aşamada ekiplerimizin ortaya koyduğu tutku ve ustalığın bir göstergesidir. Bize duydukları güven ve destek için misafirlerimize, bu deneyimi hayata geçiren Türk Hava Yolları ailesinin tüm üyelerine içten teşekkürlerimizi sunuyorum."

'TÜRKİYE'NİN ZENGİN KÜLTÜRÜ DÜNYAYA TANITILIYOR'

APEX Group CEO'su Dr. Joe Leader Türk Hava Yolları'nın kazandığı ödül hakkında ise, "2026 APEX Avrupa'nın En İyi Yiyecek & İçecek Hizmeti ödülüne layık görülen Türk Hava Yolları; uçak içi ikram kalitesini, Türkiye'nin zengin kültürünü ve misafirperverliği, benzersiz bir ustalıkla dünyaya taşımaktadır. Türk Hava Yolları'nın yiyecek ve içecek deneyimi, yolcuların beklentilerini karşılamanın ötesine geçerek; bayrak taşıyıcının bulunduğu coğrafyanın hikâyesini, özenini, cömertliğini ve havacılıktaki liderliğini anlatmaktadır" dedi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör