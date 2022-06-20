THY Başkanı Ahmet Bolat, IATA yönetiminde

Dünya genelindeki 290 havayolu şirketini ve toplam hava trafiğinin yüzde 83'ünü temsil eden IATA'nın 78'nci Yıllık Genel Kurul Toplantısı Katar'ın başkenti Doha'da düzenleniyor.Toplantıda THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, üç yıl süreyle IATA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Bu sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat "Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı olarak beni bu değerli göreve seçen IATA Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Havayolu sektörünün önde gelen aktörleri olarak, özellikle küresel havacılığın Kovid-19 sonrası aktif bir toparlanma sürecine girdiği bu zamanlarda ortaklar arasındaki dayanışma ve iş birliğinin değerine inanıyoruz. Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcısı olarak, sağlam uzmanlığımız ve profesyonel geçmişimiz ile yeni görevimizle ilgili sorumlulukları başarıyla yerine getireceğimize inancımız tam" diye konuştu



17 YILIK DENEYİM

THY bünyesinde strateji geliştirme, filo yatırım ve planlama, ticari ortaklıklar ve ittifak koordinasyonu konularında yaklaşık 17 yıllık kapsamlı bir deneyime sahip olan Bolat, bu yılın ocak ayında THY Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu.