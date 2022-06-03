THY bazı sefer iptallerini 31 Temmuz’a kadar uzattı

THY, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması nedeniyle 24 Şubat'tan itibaren durdurduğu Ukrayna, Rusya'nın Yekaterinburg, Rostov ve Soçi şehirleri ile Belarus'un başkenti Minsk'e yaptığı seferleri durdurma kararını 31 Temmuz'a kadar uzattığını duyurdu. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede "31 Temmuz 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" ifadesine yer verildi. Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin internet sitesi ya da "0 850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.