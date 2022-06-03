Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY bazı sefer iptallerini 31 Temmuz’a kadar uzattı
Giriş Tarihi: 3.6.2022 14:00

THY bazı sefer iptallerini 31 Temmuz’a kadar uzattı

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY bazı sefer iptallerini 31 Temmuz’a kadar uzattı

Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi için alınan seferleri durdurma kararı 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

THY, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması nedeniyle 24 Şubat'tan itibaren durdurduğu Ukrayna, Rusya'nın Yekaterinburg, Rostov ve Soçi şehirleri ile Belarus'un başkenti Minsk'e yaptığı seferleri durdurma kararını 31 Temmuz'a kadar uzattığını duyurdu. THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede "31 Temmuz 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Yekaterinburg, Minsk, Rostov ve Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" ifadesine yer verildi. Bilgilendirmede, değişiklik ve iade işlemlerinin acenteler, THY'nin internet sitesi ya da "0 850 333 0 849" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY bazı sefer iptallerini 31 Temmuz’a kadar uzattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA