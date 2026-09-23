THY, Boeing’den 150 adet uçak satın alacak

Yönetim Kurulumuzun 18 Eylül 2026 tarihli kararı uyarınca; sürecin bulunduğu aşama, içerdiği belirsizlik ve yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimali göz önüne alınarak Ortaklığımızın meşru çıkarlarının korunması ve sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca söz konusu 150 adet (100 adet kesin, 50 adet opsiyon) B737MAX tipi uçağın satın alma kararının kamuya açıklanması ertelenmiştir. Ek olarak Yönetim Kurulumuz, ilgili erteleme kararının yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı değerlendirmesiyle birlikte erteleme süresince ilgili bilgilerin gizliliğinin korunması için Ortaklığımız nezdinde gerekli tedbirleri almıştır." ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör