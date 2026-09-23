THY, Boeing’den 150 adet uçak satın alacak

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda, 2033-2037 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet B737MAX tipi uçağının satın alınmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulumuzun 18 Eylül 2026 tarihli kararı uyarınca; sürecin bulunduğu aşama, içerdiği belirsizlik ve yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimali göz önüne alınarak Ortaklığımızın meşru çıkarlarının korunması ve sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca söz konusu 150 adet (100 adet kesin, 50 adet opsiyon) B737MAX tipi uçağın satın alma kararının kamuya açıklanması ertelenmiştir. Ek olarak Yönetim Kurulumuz, ilgili erteleme kararının yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı değerlendirmesiyle birlikte erteleme süresince ilgili bilgilerin gizliliğinin korunması için Ortaklığımız nezdinde gerekli tedbirleri almıştır." ifadelerine yer verildi.