Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY, Boeing'den 150 adet uçak satın alacak
Giriş Tarihi: 23.09.2026 18:40 Son Güncelleme: 23.09.2026 18:57

THY, Boeing'den 150 adet uçak satın alacak

Türk Hava Yolları (THY), Boeing'den 100 adet kesin, 50 adet opsiyon olmak üzere toplam 150 adet uçak satın alacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
THY, Boeing’den 150 adet uçak satın alacak
  • ABONE OL

Türk Hava Yolları (THY), Boeing'den 100 adet kesin, 50 adet opsiyon olmak üzere toplam 150 adet B737 MAX tipi uçak satın alacak.

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda, 2033-2037 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 100 adedi kesin ve 50 adedi opsiyon olmak üzere toplam 150 adet B737MAX tipi uçağının satın alınmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 18 Eylül 2026 tarihli kararı uyarınca; sürecin bulunduğu aşama, içerdiği belirsizlik ve yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimali göz önüne alınarak Ortaklığımızın meşru çıkarlarının korunması ve sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca söz konusu 150 adet (100 adet kesin, 50 adet opsiyon) B737MAX tipi uçağın satın alma kararının kamuya açıklanması ertelenmiştir. Ek olarak Yönetim Kurulumuz, ilgili erteleme kararının yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı değerlendirmesiyle birlikte erteleme süresince ilgili bilgilerin gizliliğinin korunması için Ortaklığımız nezdinde gerekli tedbirleri almıştır." ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#BOEİNG #THY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
THY, Boeing'den 150 adet uçak satın alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA