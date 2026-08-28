THY, Dalaman İç Hat Özel Yolcu Salonu’nu hizmete açtı

THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1000 metrekare alana ve 177 kişilik oturma kapasitesine sahip salonun müstakil girişle yolculara hizmet verdiğini belirtti.

Yolcuların salonda bulunan kontuarlardan uçuş işlemlerini gerçekleştirebildiğini aktaran Olmuştur, uçuş saatinde ise salondaki kapılardan uçağa kısa sürede ulaşılabildiğini kaydetti.

Olmuştur, özel yolcu salonunda yeme-içme bölümleri, çocuk oyun alanları ve bebek bakım odasının bulunduğunu belirterek, "Uluslararası ödüllü ikramlarımızı deneyebilir, sıcak ya da soğuk içecekler eşliğinde uçuşunuza kadar keyifli bir mola verebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Salonun hazırlanmasında emeği geçen çalışanlara teşekkür eden Olmuştur, yeni özel yolcu salonunda misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör