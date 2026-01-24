Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY duyurdu: İstanbul–Tiran hattında karşılıklı uçuşlar yeniden başlıyor
Giriş Tarihi: 24.01.2026 12:42

THY duyurdu: İstanbul–Tiran hattında karşılıklı uçuşlar yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları, İstanbul'dan Arnavutluk’un başkenti Tiran’a uçuşları haftada 7 frekansla yeniden devreye aldı.

DHA
THY duyurdu: İstanbul–Tiran hattında karşılıklı uçuşlar yeniden başlıyor
  • ABONE OL

Türk Hava Yolları (THY), Arnavutluk'un başkenti Tiran'a yönelik seferlerini yeniden başlattı.

THY'den edinilen bilgilere göre, İstanbul–Tiran hattında karşılıklı uçuşlar haftada 7 frekans olarak icra edilecek. Yeniden başlayan seferlerle İstanbul ile Balkanlar arasındaki hava ulaşımının daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Havalimanı çıkışlı gerçekleştirilecek uçuşların, Tiran'ı Türk Hava Yolları'nın küresel uçuş ağına entegre ederek yolculara Türkiye üzerinden dünyanın farklı noktalarına konforlu ve kesintisiz bağlantı imkânı sunacağı bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
THY duyurdu: İstanbul–Tiran hattında karşılıklı uçuşlar yeniden başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz