THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları yüksekten uçuyor

Dünyanın sayılı turizm fuarları arasında yer alan EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 29. kez kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 29. EMITT Fuarı'nın 109 ülkeden 600'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştiğini ifade ederek, THY'nin, Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı ve dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu ünvanı ile organizasyonun resmi hava yolu şirketi olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

THY'nin 6 kıtada 132 ülkeyi İstanbul üzerinden birbirine bağladıklarını belirten Ekşi, "Bu erişim gücü ülkemiz ve çevre coğrafyamız için çok önemli turizm ve 'business' fırsatları bize barındırıyor. 2024'te 85 milyon, 2025'te 92 milyon yolcu taşıdık. Bugün 520 uçağı aşan filomuzla gökyüzünde yükseliyoruz. Dünyanın dört bir köşesinden İstanbul'a gelmek Türkiye'yi gezmek tarih boyunca hiç olmadığı kadar kolay." diye konuştu.

Ekşi, misafirlerin uçuşunu Türkiye'de kurdukları bir temas olarak gördüklerini, farklı kıtalarda düzenledikleri "Connect To Türkiye" etkinlikleri ile Türkiye'nin eşsiz dokusunu yurt dışında anlattıklarını ve misafirleri Türkiye'ye davet ettiklerini aktardı.

THY'nin ikramlarında Türk mutfağının lezzetlerini sunduklarını anlatan Ekşi, şunları kaydetti:

"Uçak içi ekranlarımızda Türkiye'nin güzelliklerini anlatıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere sektöre sağladığımız katkıyı artırabilmek için kurumlarımızın bilgisinden ve işbirliğinden faydalanıyoruz. Dijitalleşme yatırımlarımızla kişiselleştirilmiş bir hizmet sunmaya odaklanıyoruz. Doğaya ilgi duyanı Pokut'a Perşembe Yaylası'na, tarihin izini süreni Taş Tepeler'e, Zeugma'ya, gastronomi meraklısını Adana'ya, Kilis'e, maviyi arayanı Ege'ye, KKTC'ye yönlendirebiliyoruz. Ülkemizin her köşesi ayrı bir güzellik, ayrı bir hikaye barındırıyor. THY olarak hikayelerimizi dünyayla memnuniyetle paylaşıyoruz. Misafirlerimizin dünyayı keşif yolculuklarına eşlik etmekten gurur duyuyoruz. Bu yolculuğun en eşsiz durağı Türkiye olacak. Bunu biliyoruz ve bunun için çalışıyoruz."



"TÜRKİYE BÜYÜYOR, TÜRK HAVA YOLLARI YÜKSEKTEN UÇUYOR"

THY Genel Müdürü Ekşi, Türkiye'ye yönelik gezi ve sağlık turizminde misafir sayısını artırmayı stratejik hedeflerden biri olarak gördüklerini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları yüksekten uçuyor diyoruz." dedi.

Turizmin sadece bir seyahat değil, uçtan uca bir süreci kapsadığını söyleyen Ekşi, uçuştan pasaport kontrolüne, otelden restorana, rehberden esnafa, taksiciden otobüs şoförüne kadar herkesin bu deneyimin bir parçası olarak hareket etmesi gerektiğini anlattı.

Ekşi, her bir paydaşın muhakkak daha iyi yapacak kaliteli adımları olduğunu ifade ederek, "Ülkemizden ayrılan misafirlerimiz burada hissettikleri güveni, samimiyeti, memnuniyeti ve kalite hissini mutlak suretle yanlarında götürmelidirler. Birlikte çalışarak bu deneyimi zenginleştirmeye elbette devam edeceğiz." diye konuştu.