THY, HAVELSAN ile 12 yeni simülatör anlaşmasını imzaladı

THY, 2033 yılında filosunu 800 uçağın üzerine çıkarma hedefiyle stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. HAVELSAN ile 12 adet yeni simülatörün tedariki konusunda yen bir sözleşme imzalayan havayolu şirketi, 2026 yılının ocak ayında temeli atılan ve 2027 yılında ilk etabının faaliyete geçmesi planlanan simülator hangarları ile 2028 yılında tamamlanacak yeni Uçuş Eğitim Merkezi'nin eğitim kapasitesinin artırılmasına destek olacak.

Anlaşma kapsamında 8 adet Tam Uçuş Simülatörü (FFS) ile 4 adet Uçuş Eğitim Cihazı (FTD) teslim alacak olan THY, eğitim merkezlerinde halihazırda HAVELSAN tarafından üretilen ve EASA Seviye D standartlarına göre sertifikalandırılan 3 adet Airbus A320NEO/CEO, 3 adet Boeing 737MAX ve 1 adet Boeing 737NG tam uçuş simülatörünü aktif olarak kullanıyor. Yerli ve millî imkânlarla tamamı Türkiye'de üretilecek simülatörler, THY'nin eğitim altyapısına entegre edilecek. Böylece, ileri seviye pilot eğitim sistemlerinin yerli imkânlarla geliştirilmesi desteklenecek.

'AVRUPA'NIN EN BÜYÜK UÇUŞ EĞİTİM MERKEZİ OLACAK'

Anlaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Yeni verilen siparişlerle birlikte 2033 yılında Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi; üç kampüste hem Türk Hava Yolları ekiplerinin ihtiyacını karşılayan hem de başka hava yollarına hizmet veren Avrupa'nın en büyük uçuş eğitim merkezlerinden biri haline gelecek. Bu hedefimize yerli ve millî simülatör çözümleriyle değerli katkılar sağlayan HAVELSAN'a teşekkür ediyoruz" dedi.

'THY'YE BİZE DUYDUĞU GÜVEN İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Bu sözleşme, geniş gövde uçuş simülasyonu alanına girişimizi temsil etmesi bakımından önemli bir kilometre taşıdır. Uzun soluklu iş ortağımız, ülkemizin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları'na bize duyduğu güven için teşekkür ediyor; pilot eğitimi alanında ileri teknolojiye dayalı, yüksek kaliteli simülasyon çözümleri sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör