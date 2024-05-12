THY ile AJet milleri birleşiyor

Türk Hava Yolları ve AJet, vatandaşların talepleri doğrultusunda Miles&Smiles yolcularının AJet uçuşlarında mil toplayıp mil harcayabilmesi için "mil entegrasyonu" yapacak. THY ve AJet uçuş segmentleri kombine edilecek. Çalışmanın tamamlanmasıyla yolcular, belirli bir noktadan THY ile gelip dönüş yolculuğunu AJet ile planlayabilecek. AJet'le uçanlar THY'nin CIP salonlarını ücretli kullanabilecek. AJet, filosunda bulunan 85 uçak ile iç hatlarda 41 nokta ve 74 hat; dış hatlarda ise 48 nokta ve 90 hat olmak üzere toplamda 89 nokta ve 164 hatta uçuşlarını gerçekleştiriyor. SABAH'ın ulaştığı belgelere göre; THY ve AJet'ten aldığı bilgileri yeterli bulmayan vatandaşlar, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, hem haklarını öğrenmek istedi hem de mevcut haklarını kaybetmek istemediklerini iletti. Vatandaşlar TBMM'ye en çok; THY'nin CIP, Miles&Smiles, mil harcamaları gibi bir çok imkânını kullanma konusunda sorular yöneltti. Vatandaşlar, AJet ile uçuşlarda yolcuların, Türk Hava Yolları ile uçuşlarda sağlanan aynı haklardan yararlandırılmasını talep etti.TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşın bu taleplerini Ulaştırma Bakanlığı'na ileterek konuya açıklık getirilmesini istedi. AJet'in THY'nin yüzde 100 iştirak şirketi olduğunu dile getiren Ulaştırma Bakanlığı, AJet'in Ocak 2024 itibarıyla THY'ye ait TK kodu yerine kendi uçuş kodu olan VF kodu ile uçuş yapmaya başladığını bildirdi. Bakanlık, THY'nin Ankara'dan uçuş gerçekleştirmemesi konusunda ise "THY'nin Ankara'dan operasyon gerçekleştirmemesi konusunda Genel Müdürlüğümüzün doğrudan bir müdahiliyeti bulunmamaktadır. Hava taşıma işletmelerinin serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren ticari kuruluşlar olması nedeniyle bir hatta uçuş başlatmak ya da bitirmek, uçuş sayısının artırılması, aktarmalı/ aktarmasız uçuş ile seferlerin icra edilmesi, bilet ücretleri, bilet indirimleri ya da kampanyaları gibi konular işletmelerin kendi uhdesindedir" değerlendirmesini yaptı.