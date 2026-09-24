THY ile Boeing arasında dev anlaşma: 150 uçak alacak

Türk Hava Yolları, uzun vadeli büyüme stratejisi doğrultusunda Boeing ile 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşma, Türk Hava Yolları'nın Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor. Anlaşma ile, bayrak taşıyıcının kısa ve orta menzilli uçuş ağının güçlendirilmesi ve filo büyüme stratejisinin desteklenmesi hedefleniyor. 737 MAX siparişine ilişkin anlaşma, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Türkevi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda gerçekleştirildi. Sipariş kapsamında 100 adet Boeing 737-8 uçağı kesin siparişe bağlanırken, ilave 50 adet Boeing 737 MAX uçağı için de opsiyon hakkı bulunuyor. Anlaşma ayrıca, 737 MAX ailesinin en büyük üyesi olan Boeing 737-10 modeline geçiş imkânı sunuyor. Böylece Türk Hava Yolları, uçuş ağındaki yolcu talebine ve operasyonel ihtiyaçlarına bağlı olarak filo kapasitesini daha esnek şekilde planlayabilecek.

YÜKSEK VERİMLİLİK

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "Bu anlaşma, filomuzu büyütme stratejimiz doğrultusunda attığımız önemli bir adımı temsil ediyor. Yeni Boeing 737 MAX uçakları, operasyonlarımıza daha yüksek verimlilik ve esneklik kazandırarak İstanbul'daki merkezimizden hizmet verdiğimiz geniş uçuş ağımızı destekleyecek. Türkiye'nin havacılık ekosistemine de katkı sağlayan bu anlaşma sayesinde Boeing ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi daha da ileri taşımaktan memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO'su Stephanie Pope ise siparişe ilişkin, "Bu sipariş, Türk Hava Yolları ile uzun yıllara dayanan iş birliğimizi şekillendiren karşılıklı güveni ve ortak vizyonu yansıtıyor. İstanbul merkezli uçuş ağını büyüterek dünya genelinde daha fazla insanı daha fazla noktaya ulaştıran Türk Hava Yolları'nı ve Türkiye'nin havacılık ekosistemini desteklemeyi sürdürmekten gurur duyuyoruz" dedi.



ERDOĞAN, İŞ İNSANLARIYLA BİRARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan, New York'ta iş insanlarıyla toplantıya katıldı. Erdoğan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Türk-Amerikan iş dünyasının değerli temsilcileriyle Türkevimizde bir araya geldik. Sanayiden finansa, enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar birçok konuyu değerlendirme fırsatı bulduğumuz buluşmaya katkıları için Amerikan Ticaret Odasına, iş konseylerimize ve DEİK'e teşekkür ediyorum. ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör