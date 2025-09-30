THY ile Gulf Air’den stratejik ortaklık

Türk Hava Yolları (THY) ile Bahreyn'in ulusal hava yolu şirket i Gulf Air arasında stratejik ortaklık anlaşması, potansiyel ortak girişimler, sadakat programları ve yer hizmetleri dahil olmak üzere havacılığın birçok alanında kapsamlı işbirliği çerçevesi oluşturmak için mutabakat zaptı imzalandı. Her iki hava yolunun üst düzey yöneticilerinin katıldığı imza töreni, THY Genel Müdürlük binasında gerçekleşti. Bu işbirliğiyle iki hava yolu, karşılıklı büyümeyi, ekonomik gelişmeler için fırsatlar sunmayı ve Türkiye ile Orta Doğu bölgesi arasında kültürel ve sosyal etkileşimi artırmayı hedefliyor. Mutabakat zaptı ile Bahreyn'in başkenti Manama ile İstanbul arasındaki direkt uçuşlara ek olarak ilave gelir sağlayabilecek fırsatların değerlendirilmesiyle iki hava yolunun uçuş ağlarını genişletme potansiyeli üzerine de çalışılacak.

UZUN VADELİ İŞBİRLİĞİ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Gulf Air ile gerçekleştirdikleri bu işbirliğinin iki şirket arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli dönüm noktası olduğunu söyledi. Ekşi, "Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak ekonomik işbirliklerini çeşitli alanlarda zenginleştirmeye, yolcularımıza daha fazla seyahat imkanı ve avantajlar sunmaya devam ediyoruz. Bu anlaşmanın Türkiye ile Bahreyn arasındaki büyümenin ve uzun vadeli işbirliklerinin önünü açmasına vesile olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Gulf Air Group Üst Yöneticisi (CEO) Jeffrey Goh ise "Bu anlaşma ile uçuş ağlarımızı birleştirerek yolcularımıza ilave seyahat noktaları imkânı sunağız. Bu ortaklık, hem şirketimizin mevcut işbirliklerini geliştirecek hem de Bahreyn'e olan bağlantı sayısının artışına önemli katkı sunacak" dedi.