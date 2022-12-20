THY ile HİB’den eğitimde 3 milyar dolarlık anlaşma

THY ve HİB arasında imzalanan protokol kapsamında 20 Aralık 2022-30 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen biletlemeler ve 20 Aralık 2022-31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek uçuşlar için indirim sağlayacak. Buna göre; ilk defa 2022 ve 2023 yıllarında yeni kayıt yaptıracak uluslararası öğrenciler ve 3 aile yakınının, ekonomi sınıfında tek yön ve gidiş-dönüş seyahatleri için yüzde 20 indirim yapılacak.

ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat hizmet ihracatında hedeflere ulaşabilmek için stratejik iş birliğinin önemine dikkat çekerek uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye gelmesi için THY olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını söyledi.

HEDEF İLK 5 ÜLKE ARASINA GİRMEK

UNESCO verilerine göre Türkiye'nin uluslararası öğrenci sayısı bakımından dünyada 10 ülke arasında yer aldığını 2020 yılında 200 bin uluslararası öğrencinin Türkiye'de ağırladığını hatırlatan Bolat " Üniversitelerin yaptığı yoğun çalışmalar sonucu bu rakamın, yıl sonunda 300 bine ulaşacağını öngörüyoruz. Sektörümüzün 2023 yılı hedefi ise 350 bin uluslararası öğrenciyi Türkiye'de ağırlamak. Bugün, 140'tan fazla ülkeden öğrenci ağırlayan sektörümüzün uluslararası öğrenci temininde ilk 5 ülke arasına girmesini hedefliyoruz ve bu vesileyle uluslararası öğrencilerden elde edilen geliri 2025 yılında 3 milyar dolara, 2030 yılında ise 5 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz "dedi.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER, TİCARET ELÇİSİ OLACAK

Eğitim hizmetlerinin mal ihracatına da çok ciddi bir katkısının bulunduğunu aktaran Bolat şöyle devam etti "Türkiye'de üniversiteyi bitiren uluslararası öğrenciler, ülkelerine döndüklerinde bizim elçimiz gibi tanıtımımızı yapıyor. Türkiye'nin gönüllü elçileri olan bu öğrenciler, ülkelerinde bürokrat, iş insanı, ticaret uzmanı gibi görevler alabiliyor. Üstelik meslekleri ne olursa olsun Türkiye markasına katkı sağlayacak tanıtımlar yapıyor. Dolayısıyla bu ülkelere ürün gönderen firmalarımızın, mal ihracatçılarımızın da önlerini açıyorlar"

THY EĞİTİM SEKTÖRÜNÜMÜZÜ DE UÇURACAK

HİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eğitim Hizmetleri Komitesi Başkanı Mustafa Aydın ise THY ile yapılan iş birliğinin öğrenci sayısında yakalanan artışın hızını artıracağına işaret ederek "Tabiri caizse Türk Hava Yolları, eğitim sektörümüzü de uçuracak. Bu öğrencilerin ülkemizde kurmuş olduğu iletişim ağı sayesinde yaptığı işlerde bizi tercih etmesi olasılığı da daha yüksek. Üstelik ülkemizde eğitim almış öğrencilerin kendi ülkelerinde bakan, büyükelçi gibi kademelere yükselmesi ülke prestijimiz ve marka algımız açısından çok önemli. Savaşlar, hastalıklar nedeniyle gidilemeyen ülkelere bile giderek 30 bin seviyesinde olan uluslararası öğrenci sayısını geçtiğimiz yıl itibarıyla 250 bin seviyesine çıkarmayı başardık." dedi.

AİLELERE YÜZDE 30 İNDİRİM

THY ayrıca 20 Aralık 2022- 28 Şubat 2023 tarihleri aralığında düzenlenen biletlemeler ve gerçekleşecek uçuşlar için HİB'e üye eğitim ve öğretim kuruluşları aracılığıyla, Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrencilerin ailelerine ekonomi kabini gidiş-dönüş seyahatlerinde (promosyon sınıflar hariç) yüzde 30 indirim sağlayacak.

İndirim, eğitim hizmetleri ihracatının yoğun olduğu İran, Irak, Ürdün, Azerbaycan, Bulgaristan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Somali, Mısır, Sudan, Nijerya, Fas, Cezayir, Cibuti ve Kamerun çıkışlı gidiş-dönüş uçuşlarda geçerli olacak.