THY, İstanbul-New York seferlerini iptal etti

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün twitter hesabından yaptığı açıklamada New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacağını ifade ederek bu nedenle 29 Ocak tarihli İstanbul - New York uçuşlarının karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

ÜÇ BİN UÇUŞ İPTAL

ABD'nin doğusunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ülkenin en yoğun havalimanlarından bazılarında 3 binden fazla uçuş iptal edildiği bildirildi. Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Maryland ve Virginia olmak üzere 10 eyalette kar fırtınası uyarısı yapılması nedeniyle e bu eyaletlerdeki havalimanlarında 3 binden fazla uçak seferi iptal edildiği belirtildi