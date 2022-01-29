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Giriş Tarihi: 29.1.2022 13:21 Son Güncelleme: 29.1.2022 13:29

THY, İstanbul-New York seferlerini iptal etti

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY, İstanbul-New York seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları da olumsuz hava koşulları nedeniyle New- York JFK Havalimanı’nın bir numaralı terminalinin operasyonlara kapatılması nedeniyle New York seferlerini iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün twitter hesabından yaptığı açıklamada New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacağını ifade ederek bu nedenle 29 Ocak tarihli İstanbul - New York uçuşlarının karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

ÜÇ BİN UÇUŞ İPTAL

ABD'nin doğusunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ülkenin en yoğun havalimanlarından bazılarında 3 binden fazla uçuş iptal edildiği bildirildi. Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Maryland ve Virginia olmak üzere 10 eyalette kar fırtınası uyarısı yapılması nedeniyle e bu eyaletlerdeki havalimanlarında 3 binden fazla uçak seferi iptal edildiği belirtildi

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THY, İstanbul-New York seferlerini iptal etti
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