THY, Kahramanmaraş’ı dünyaya tanıtacak

TürkHava Yolları (THY) tarafından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle Kahramanmaraş Tanıtım Programı düzenlendi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Uzun uçuşlarımızda bölgesel lezzetler kategorisinde Maraş dondurmasını tanıtacağız. Tanıtım turlarımız var. Kahramanmaraş'ı Çin'de tanıtacağız. Influencerlar getireceğiz. Hong Kong'dan tanıtım turları yapacağız. Malezya'dan insanlar getireceğiz. Tayvan ve Avustralya'dan da insanlara ulaşmayı düşünüyoruz" dedi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, şehrin en önemli sorunlarından birinin tanıtım olduğuna işaret ederek, kentin hak ettiği yere geleceğine inandığını kaydetti. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de toplantının şehre kültür ve turizm anlamında çok değerli katkılar yapacağına inandığını dile getirdi.