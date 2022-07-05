THY Maldivler’e uçuş sayısını ikiye katlıyor

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları (THY), tropikal cennet Maldivler'e talebin yoğun olduğu sezonda haftada 7 olan uçuş sayısını 14'e çıkarıyor. Kasım 2012'den beri Maldiv Adası'na uçuş gerçekleştiren THY, başkent Male'de yer alan ve 7.5 milyon yolcu kapasitesiyle öne çıkan Velana Uluslararası Havalimanı'na uçuyor.THY yetkilileri, şu bilgileri verdi: "Avrupa, ABD, İngiltere, Rusya gibi ülkelerden yolcular da Türkiye üzerinden Maldivler'e transit geçiş sağlayan THY'yi tercih ediyor. Özellikle balayı çiftlerinin tercihi olan Maldivler'e uçuşlar, aktarmasız 8 saat sürüyor. Ayrıca Maldivler'e vizesiz seyahat yapılıyor." Yetkililer, THY'nin Maldivler'e yılda 3 ton kargo taşıdığı bilgisini paylaştılar.THY yetkilileri, Maldivler'in Türklerı için son dönemde popüler bir turizm destinasyonu haline geldiğini belirtti. Turizmci ve bölgenin acente yetkilisi Ömer Ülke de "Maldivler'de bulunan 1.200 adadan yaklaşık 300'ünde yaşam var. Bunlardan 165'i otel ada konumunda. Adalar arası ulaşım deniz uçağı ya da teknelerle sağlanıyor. Beyaz kumu, palmiye ağaçları ile huzurlu bir destinasyon" diye konuştu.